Die Karnevalsumzüge am Tulpensonntag

In manchen Orten im Münsterland war die Karnevalsstimmung eher verregnet, so blieben in Greven viele Zuschauer offenbar lieber zu Hause als zum Umzug zu kommen. Anderswo ließen sich die Jecken nicht so leicht vom Feiern abhalten. In Warendorf-Hoetmar wurde sogar eine Rekord-Teilnehmerzahl vermeldet .

Die Umzüge im Münsterland in Bildern:

Mehr als 40 Gruppen und Wagen waren auf den Straßen des 2300-Einwohner-Dorfs Hoetmar unterwegs:

Karnevalsumzug 2019

Der Umzug in Greven begann in der Saerbecker Straße um 13.11 Uhr und fuhr durch die Innenstadt:

Karnevals-Umzug in Greven Teil 2

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

Foto: Jan-Philipp Jenke

In Havixbeck ging es mit rund 1200 Teilnehmern ebenfalls um 13.11 Uhr los:

Karnevalszug in Havixbeck 2019

In Lüdinghausen-Seppenrade begann der Kinderkarneval mit Umzug bereits um 10.11 Uhr.

Kinderkarneval in Seppenrade

Der Karnevalsumzug mit Lady Carneval durch Münster-Amelsbüren ging um 14.11 Uhr los.