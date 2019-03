Corendon-Airlines stockt Angebot auf

Greven -

Corendon-Airlines, der Germania-Nachfolger am FMO, legt nach, noch ehe er überhaupt in Greven gestartet ist. Die Fluggesellschaft fliegt in den Sommermonaten zusätzlich die beiden türkischen Ziele Izmir und Adana an. Das hat der Flughafen Münster/Osnabrück am Dienstag bestätigt.