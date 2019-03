Mit Sturmböen von bis zu 90 km/h zog am Donnerstagmorgen ein Randtief von „Cornelius” über das Münsterland. Wie Jürgen Schmidt vom Dienst Wetterkontor berichtet, wurden zwischen acht und neun Uhr morgens Windstärken neun (Münster) und zehn (Ahaus) gemessen. Das entspricht Windgeschwindigkeiten von 79 km/h ( FMO ) und 90 km/h (Ahaus).

Das Sturmtief selber werde voraussichtlich erst am Abend über Münster hinwegziehen, prognostiziert Schmidt, erneut mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h.

Herabfallende Dachziegel

Die Polizei Münster rief am Morgen bei Twitter zur Vorsicht auf. Wegen herabfallender Dachziegel musste am Morgen die Robert-Koch-Straße nach Polizeiangaben teilweise gesperrt werden. Auch in der Aegidiistraße kamen auf Höhe der Grünen Gasse Ziegel von den Dächern.

Umgekippte Bäume

Am Max-Clemens-Kanal drohte zudem ein Baum auf die Fahrbahn zu fallen. Die Straße wurde zeitweise gesperrt und der Baum gefällt. Beide Straßensperrungen wurden bereits wieder aufgehoben. Laut einer ersten Bilanz der Polizei Münster blieb es überall bei Sachschäden.

Im Kreis Steinfurt kam es sturmbedingt zu zwei leichten Verkehrsunfällen ohne Verletzte. Nach Angaben der Feuerwehr stürzten am Morgen mehrfach Bäume auf die Straße, wobei keine Schäden verursacht wurden.

Stürmisches und nasses Wochenende

Bis Freitagmittag soll das Sturmtief über das Münsterland hinweg gezogen sein, sagt Meteorologe Jürgen Schmidt voraus. Doch auch am Wochenende müsse wieder mit Windböen von 80 bis 90 km/h gerechnet werden. Die Temperaturen sollen von maximal 14 Grad am Donnerstag zum Wochenende auf elf bis zwölf Grad sinken, dabei kann es immer wieder zu Regenschauern kommen.