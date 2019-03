Die Deutschen und ihre Ängste

Denjenigen unter uns, die 50 Jahre oder älter sind, genügt wahrscheinlich das Stichwort, um augenblicklich Erinnerungen wachrufen zu können. Waldsterben, saurer Regen, der Tod des geliebten deutschen Mischwaldes: Zu Beginn der 1980er Jahre schien die Umweltzerstörung ein Ausmaß angenommen zu haben, das sich in der öffentlichen Wahrnehmung zum Ende der alten, verlässlichen Welt auswuchs. „Fast jede Woche ein Bericht über den sterbenden Wald, jede Woche derselbe Frust, jede Woche die wahnsinnige Angst – lohnt es sich da noch, Kinder in die Welt zu setzen?“, fragte 1985 ein verängstigter Leser im Magazin „Stern“.

Die Waldsterben-Debatte befand sich zu diesem Zeitpunkt auf ihrem Höhepunkt – hysterisch geführt und längst weit von der Suche nach Fakten entfernt. Der Göttinger Forstwissenschaftler Bernhard Ulrich dürfte nicht geahnt haben, welche Form der Angst er auslösen würde, nachdem er sich Anfang der 80er Jahre unter anderem mit diesem Satz zu Wort gemeldet hatte: „Die ersten großen Wälder werden schon in fünf Jahren sterben.“ Und passiert ist – glücklicherweise wenig. Dr. Judith Kruse vom Haus der Geschichte in Bonn belegt das am Ergebnis regelmäßiger Walduntersuchungen in Deutschland. „Kronenverlichtungen zeigen, wie stark ein Baum geschädigt ist“, erklärt die Wissenschaftlerin. „1984 wiesen 23 Prozent der Bäume Verlichtungen auf. Bei der letzten Messung im Jahr 2017 war der Wert genauso hoch.“

Stirbt der Wald? Anfang der 1980er Jahre waren die Deutschen davon überzeugt. Foto: dpa

Also alles ein Sturm im Wasserglas? Nichts als das Wachrütteln von Angst, diesem in dieser Form so lähmenden Gefühl? Oder genau richtig, weil nur die Angst um den Wald zu Umweltschutzmaßnahmen führen konnte, die dafür gesorgt haben, dass es dem Wald nicht schlechter geht als zu Beginn der 1980er Jahre?

Angst als urdeutsche Gefühlslage

Judith Kruse hat sich monatelang mit der Frage auseinandergesetzt, ob es sein kann, dass Angst eine urdeutsche Gefühlslage ist. Als Kuratorin hat sie für die aktuelle Wechselausstellung im Haus der Geschichte vier Themenfelder untersucht, die seit Jahrzehnten in immer wieder neuen Wellen der Angst in Deutschland auslösen: Angst vor Überfremdung und Zuwanderung, Angst vor Umweltzerstörung, Datenmissbrauch und dem atomaren Supergau. „Angst“, stellt Judith Kruse fest, „ist kein deutsches Spezifikum.“ Allerdings zeigen viele Deutsche eine deutlich stärkere Neigung, Ängste mit größter emotionaler Intensität auszuleben. Aus einer Gefahr kann so schnell ein übergroßes Monster werden. Judith Kruse glaubt, dass es auch die Erfahrungen von Krieg, Diktatur und Holocaust sind, die Angst einen großen Nährboden in Deutschland geben.

Von „German Angst“, schrieb die amerikanische Zeitung „Boston Globe“ 1982 und zitierte einen Diplomaten: „Ich habe niemals ein Land gesehen, in welchem das Wort Angst mit solch einer Freude diskutiert wird.“

Die atomare Bedrohung

Als er das sagte, hatte die Angst vor einem Atomkrieg gerade einen neuen Zenit erreicht. Zum ersten Mal in der Geschichte galt Angst dabei als ausschließlich positive Gefühlslage. „Ich habe Angst vor Ihrer Politik“, sagte ein 17-Jähriger während des Evangelischen Kirchentages 1981 zu Bundeskanzler Helmut Schmidt. Angst zu haben und Angst zu zeigen, bedeutete Wachsamkeit. Tausende von Menschen gingen auf die Straße, um gegen den Nato-Doppelbeschluss vom Dezember 1979 zu demonstrieren.

Auf die strikt nach Westen ausgerichteten sowjetischen SS-20-Raketen mit einem neuen starken Aufgebot amerikanischer nuklearer Mittelstreckenwaffen zu reagieren, erschien der Friedensbewegung widersinnig und lebensbedrohlich. Andere Länder kamen zu dem Schluss, dass Westdeutschland sich nur noch mit der atomaren Bedrohung auseinandersetze. „Dabei“, stellt Judith Kruse fest, „haben sich keine zehn Prozent der Bundesdeutschen in der Friedensbewegung engagiert.“ Aufgehalten hat sie ohnehin nichts. 1983 bekannte sich der Bundestag zum Nato-Doppelbeschluss. Die Angst vor einem Atomkrieg hatte das Land dennoch verändert. Vor allen Dingen die Grünen wurden zum Sprachrohr der Menschen, die sich öffentlich zu ihren Sorgen um die Welt und die Natur bekannten.

Die Angst vor der Flüchtlingswelle

Ein Versicherungskonzern erhebt regelmäßig neue Daten über die Frage, was die Deutschen besonders ängstigt. 1992 stand an erster Stelle die Angst vor schweren Krankheiten. Gleich danach folgte die Sorge vor Spannungen durch den Zuzug von Menschen aus dem Ausland. 2018 ist diese Angst ganz nach vorn gerückt. Die meisten Deutschen befürchten nicht nur eine Überforderung durch den Zuzug von Geflüchteten, sondern auch zunehmende Spannungen. Judith Kruse hat für die Ausstellung im Haus der Geschichte mehrere Exponate besorgt, die besonders deutlich zeigen, wie Angst zu einem kaum mehr beherrschbaren Monster mutiert.

Jaques Tilly hat diesen Motivwagen 2016 für den Düsseldorfer Karneval gebaut. Foto: Stiftung Haus der Geschichte/Axel Thünker

Besonders widerlich ist eine Pistole, die ein Mann unter dem Titel „Migrantenschreck MS60“ für rund 500 Euro im Internet vermarktete. Zollfahnder beschlagnahmten die Waffen bei einer Hausdurchsuchung in Hessen. Der Mann befindet sich mittlerweile in Haft. In der Nähe der Waffe zeigt die Kuratorin Unterwäsche, die nach den sexuellen Übergriffen der Kölner Silvesternacht 2016 erfunden worden ist. Die „Safe Shorts“ lösen einen Sirenenalarm aus, wenn an ihnen gezerrt wird.

Leichtes Spiel für Angstmacher

Bis heute steht das, was auf der Kölner Domplatte geschah, für eine Zäsur im Umgang mit der Flüchtlingsdebatte. Dass viele Medien zeitverzögert berichteten, dass die Polizei anfänglich von einer „ausgelassenen Stimmung“ und weitgehend friedlichen Feiern berichtete und die Kölner Oberbürgermeisterin behauptete, es gebe keine Hinweise auf die Beteiligung von Asylsuchenden, führte das Misstrauen gegenüber Politik, Polizei und öffentlich-rechtlichen Medien zu einem neuen Höhepunkt. „Die da oben und wir da unten.“ In einer solchen Situation haben Populisten und Angstmacher leichtes Spiel. Die Zahl der Kleinen Waffenscheine, die zum Mitführen von Reizgas- und Schreckschusspistolen berechtigen, hat sich von 285 000 im Jahr 2015 auf 557 000 im Jahr 2017 erhöht. Trügerische Sicherheit in der aufgepeitschten Angst vor Gewaltverbrechen.

Die Ausstellung „Angst. Eine deutsche Gefühlslage?" ist noch bis zum 19. Mai im Haus der Geschichte in Bonn zu sehen. Die ­Ausstellung fragt mit über 300 Exponaten nach kollek­tiven Ängsten „der" Deutschen, sie beleuchtet ihre Ent­stehung sowie Verbreitung im historischen und gesellschaftlichen Kontext. Auch die Rolle der Medien bei der Verbreitung von Angstgefühlen wird diskutiert.

Dabei übersehen viele Menschen, dass ein solches Szenario der Angst vor Überfremdung keineswegs einmalig ist. 1992 suchten über 400 000 Menschen Asyl in Deutschland. Die meisten von ihnen kamen als Bürgerkriegsflüchtlinge aus Ex-Jugoslawien und riefen immer irrationaler werdende Gefühle der Bedrohung hervor. „Angst hat die Deutschen gepackt“, schrieb der „Spiegel“. „Angst vor dem Fremden. Angst vor dem Arbeitsplatz.“ Angst, die rechtsextremen Terror entfachte. Auf Ausländer zielende Anschläge in Hoyerswerda und Mölln sorgten für Entsetzen und ließen viele Deutsche hilflos zurück. Individuelle Ängste sind individuell lösbar. Bei kollektiven Ängsten ist das nicht möglich. „Die können wir nicht allein überwinden“, sagt Judith Kruse. Das ist eine Chance – und zugleich ein Fluch.