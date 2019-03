Sturmtief "Franz" steht in den Startlöchern

Sturmtief "Eberhard" hatte das Münsterland am Wochenende fest im Griff. Bäume knickten um, Dachpfannen lösten sich und der Zugverkehr rollt am Montagmorgen noch immer nicht wie gewohnt. Doch zum Aufatmen bleibt nicht viel Zeit, denn die nächste Schlechtwetterfront steht schon in den Startlöchern: "Franz" soll NRW in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erreichen.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mitteilte, sei den Montag über mit Wind- und Sturmböen von bis zu 80 Stundenkilometern zu rechnen. Dazu seien vielerorts Schauer und Gewitter möglich - besonders Westfalen sei im Laufe des Nachmittages betroffen. Die Wetterlage habe aber "bei weitem nicht das Ausmaß wie gestern", sagte ein DWD-Meteorologe über das Wetter am Sonntag.

Die Temperaturen liegen zwischen sechs und acht Grad, bis es sich in der Nacht auf bis zu null Grad abkühlen kann. Regnen soll es nachts nicht, dafür müssen sich die Menschen in NRW dann aber auf leichten Frost und Kälte einstellen.

Wechselhaft im Münsterland

"Im weiteren Verlauf bleibt das Wetter im Münsterland wechselhaft", betont Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor. "Am Dienstag dreht der Wind und kommt von Süden her, das bedeutet, dass wärmere Temperaturen von sieben bis neun Grad erreicht werden."

Am Dienstagabend frische der Wind dann auf und erreiche gegen 19 bis 20 Uhr seinen Höhepunkt. " 'Franz' wird Windböen mit der Stärke neun bis zehn mitbringen, auch Schneeschauer sind nicht ausgeschlossen." Diese sollen im Laufe der Nacht abnehmen. "Die Temperaturen erreichen sieben bis zwei Grad, es besteht also noch Glättegefahr", betont der Meteorologe. Der kurze Wintereinbruch sei danach jedoch vorerst überstanden.

Frühling nicht in Sicht

Doch woher kommt diese unbeständige Wetterlage? "Der Atlantik ist zurzeit sehr aktiv", erklärt Schmidt. "Die Meisten von uns hatten sich jetzt nach dem warmen Februar schon auf Frühling eingestellt. Dass das Wetter jetzt nochmal dreht, ist für viele sehr ungewohnt, aber nicht ungewöhnlich."

Noch noch bis zum Ende der Woche sei mit Regenschauern und Winböen zu rechnen. "Bis einschließlich Sonntag muss man sich darauf einstellen. Allerdings gehen die Temperaturen dabei nach oben, bis zu zwölf Grad können erwartet werden."