Am Mittwoch um 6.50 Uhr wurde die Feuerwehr in Dülmen alarmiert, weil im Bereich der Autobahnabfahrt Dülmen-Nord ein Ferkel frei herumlief.

Die Einsatzkräfte konnten die Meldung bestätigen und fingen das kleine Tier ein, heißt es in einer Mitteilung der Dülmener Feuerwehr am Mittwochmittag. Sie nahmen das Ferkel in einer Transportbox mit auf die Wache.

Die Polizei ermittelte parallel die Herkunft. Nur kurze Zeit später, konnte das Tier wieder an den Viehhändler übergeben werden.