Jens Eichler widmet sich fast vergessenem Saatgut

Die Industrialisierung der Landwirtschaft schreitet kontinuierlich voran. Die konventionelle Züchtung wird weltweit von wenigen multinationalen Konzernen beherrscht. Universalsorten, die mit mineralischen Düngemitteln und Pestiziden überall gute Erträge bringen sollen, werden dort vermehrt, wo das Klima günstig und die Löhne niedrig sind.

Die Folge, so der Verein Dreschflegel: Hybridsorten und Patente auf Pflanzen nehmen den Bäuerinnen und Gärtnern die Möglichkeit, frei über Saatgut zu verfügen. Durch die Gentechnologie wird dieser Prozess noch stärker vorangetrieben. Doch es gibt Menschen, die sich gegen diesen Trend stellen – ganz bewusst.

„Ich wollte schon zu Kindergartenzeiten Schmied oder Landwirt werden“, erinnert sich Jens Eichler . Heute, rund 30 Jahre später, hat er beide Träume in die Tat umgesetzt. „Na ja, ich bin Schmied, aber statt Landwirt bin ich dann doch mehr Gärtner.“ Aber von Anfang an . . .

Anbau von Gemüse als Haupterwerb

Jens Eichler lebt mit seiner Familie auf dem Hof seiner Eltern östlich von Telgte im Kreis Warendorf. Nach einer Ausbildung zum Schmied merkte er schnell, dass das nicht sein Beruf bis zur Rente sein soll – und auch kann. „Das ist eine echte Knochenarbeit. Das sollte niemand unterschätzen. Aber ich übe die Tätigkeit ja noch immer aus, nur ist es eben nicht mehr mein Haupterwerb“, sagt er. Denn dieser hat vielmehr mit dem Anbau von Gemüse, in geringerem Umfang auch Kräutern, Blumen und Getreiden zu tun.

Einen richtigen Sommer wünscht sich Jens Eichler 2019 mit Hitze und vereinzelten Gewittern. Foto: Sebastian Rohling

Allerdings: „Ich verkaufe diese Produkte nicht, sondern deren Saatgut. Überzähliges, also nicht für die Selektion geeignetes Gemüse, konsumieren wir höchstens im Eigenbedarf als Selbstversorger. Über die Freude bei der Selbstversorgung im Hausgarten bin ich ursprünglich auch dazu gekommen, Saatgut zu vermehren.“

Derzeit sind es 0,7 Hektar, die er zusammen mit einem Teilzeit-Angestellten und einer Auszubildenden bewirtschaftet. „Klar würde ich mich gerne vergrößern, aber das ist hier in der Region gar nicht so einfach“, erzählt der Telgter. Zudem müsse das Wachsen eines Betriebs immer mit Augenmaß geschehen, unterscheide sich seine Arbeitsweise auf den Feldern teils doch sehr deutlich von seinen Kollegen.

Zum einen ist dafür ausschlaggebend, dass sich Jens Eichler dem „strengsten aller Verbände“ angeschlossen hat. „Ich habe mich bewusst für Demeter entschieden, da ich mich mit der Philosophie dahinter gut identifizieren kann. Auch war der Verband in den ersten Monaten immer sehr unterstützend und entgegenkommend tätig, so dass neben dem theoretischen Ansatz zudem das Menschliche sofort gepasst hat“, erzählt er.

Am Ende steht die Portionierung

Die Verbandsrichtlinien sowie die Tatsache, dass die Ackereinheiten einer Sorte relativ klein seien, ließe den Einsatz von großen Maschinen nur bedingt zu. „Es ist viel Handarbeit bei uns. Beginnend mit der Aussaat, dann der Pflege der Pflanzen, wie beispielsweise das Anbinden oder Isolieren gegen Fremdbestäubung, Bewässern und Beikrautentfernung, Absammeln von Schädlingen und bis hin zur Ernte, die Trocknung, das Dreschen und Reinigen sowie die Portionierung des Saatgutes“, zählt Eichler auf.

Aber es sei noch ein weiterer Umstand, der seine Produkte zu etwas Besonderem mache: Es sind die Sorten, die er vermehrt. „Alte und seltene, einige sagen auch vergessene Sorten sind es, die ich hier erhalte und vermehre.“ Wie selbstverständlich habe sich sein Interesse an der Saatgutgewinnung von alten und seltenen Pflanzen stetig gesteigert. „Und auf einmal war der Kontakt zum Saatguthandel ,Dreschflegel‘ da. Zuerst war ich nur Kunde, dann nahm ich einige Jahre an einem Ringversuch des Freilandtomatenprojektes teil, und bei einem der Treffen war es dann um mich geschehen“, erinnert sich Eichler. Ihn reizt dabei vor allem, einen Beitrag zu den Projekten zu leisten. „Es passte einfach alles. Bauer sein, trotz oder gerade auf einer kleiner Fläche, und alle Schritte von der Wahl der Sorten über den Anbau und die Vermehrung bis hin zum Zukleben der Tüten alles selber durchzuführen.“

Verkauf über einen Saatgutspezialisten

Mit dem Saatgut­spezialisten habe er einen Partner gefunden, der ihn optimal unterstütze. „Hier auf meinem Hof verkaufe ich nichts“, betont er und verweist auf die Gesellschaft, in der er und 16 weitere gemeinsam ihr Saatgut vertreiben. Die Konzentration auf diese besonderen Saaten hat er seinerzeit ganz bewusst getroffen. „Ich halte es für wichtig, dass den Sorten eine breite genetische Basis erhalten bleibt, um auch den Kapriolen eines sich verändernden Klimas gewachsen sein zu können.“

Auch Jens Eichler hat, wie alle anderen Landwirte und Gärtner, an dem vergangenen dürregeprägten Jahr zu knapsen gehabt. „Das war schon heftig. Aber ich persönlich habe glücklicherweise keine Mindererträge.“ Aber seine Arbeitsschwerpunkte waren deutlich anders gelagert, da er im Sommer 2018 keine Sorge haben musste, dass Pflanzen zu viel Feuchtigkeit bekommen und Schimmel ein leichtes Spiel haben würde. Vielmehr bestand die Herausforderung darin, den Pflanzen ausreichend Wasser zur Verfügung zu stellen. Am Ende seien seine Wasservorräte nahezu aufgebraucht gewesen.

„Spannend war zu sehen, dass Kulturen, die sonst nicht so gut wachsen, die trockene Hitze sehr viel besser vertrugen. Andere Sorten, die sonst immer solide und gut gewachsenen waren, brauchten dagegen sehr viel mehr Pflege.“ Aber noch so ein Jahr will er nicht. Sondern: „Einen ,richtigen‘ Sommer. Mit Hitze und vereinzelten Gewittern. So wie es eigentlich normal sein sollte.“

Auch was die Bestellung der landwirtschaftlichen Flächen angeht, hat er eine ganz bewusste Entscheidung getroffen. „Wir haben seit einiger Zeit einen ,Ackergaul‘ – ein Kaltblut. Mit ihm wollen wir zukünftig den Boden bearbeiten. Erste Furchen haben wir bereits gezogen, aber da müssen wir alle noch etwas üben“, berichtet er schmunzelnd. Er hofft, dass mit etwas Training für Mensch und Tier die Arbeit deutlich schneller geht. Das Kaltblut soll die Lücke füllen, bei der bis jetzt ­immer dort mühsame Handarbeit ansteht, wo der Traktor fehl am Platze ist. Am Ende ist es Jens Eichler wichtig, dass er einen fruchtbaren und lebendigen Boden erhält.

Saatgut online bestellen

Unter dem Namen „Dreschflegel“ haben sich Menschen organisiert, die auf 17 Gärtnerhöfen biologische Saatgutvermehrung betreiben. Seit 1990 haben sie sich der Arbeit an alten Gemüsesorten und verschiedensten Kulturpflanzen verschrieben und mischen sich auf der politischen Ebene ein. Wer an Saatgut von Jens Eichler oder generell an Saatgut seltener und alter Sorten interessiert ist, kann dieses online bestellen ( www.dreschflegel-saatgut.de oder www.dreschflegel-verein.de ).