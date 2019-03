Parkplätze verzweifelt gesucht

Spätestens nach viereinhalb Stunden muss ein Lkw-Fahrer für 45 Minuten den Motor abstellen und sich frei vom Fahrzeug entfernen können. Legt er zwischendurch eine viertelstündige Pause ein, genügen später auch 30 Minuten. Mehr als neun Stunden pro Tag darf er nicht fahren, an zwei Tagen pro Woche sind es zehn Stunden. Das Wochenlimit liegt bei 45 Stunden.Doch es stellt die Fahrer zunehmend vor Schwierigkeiten, Stellplätze zu finden. Beispiel Raststätte Münsterland-Ost: Hier gibt es regulär 28 Lkw-Plätze – abends stehen hier nach Schätzung von Autobahnpolizist Christoph Becker rund 70. Pläne, die Anlage zu erweitern, lehnt die Stadt Münster aus Rücksicht auf Anlieger ab. Aktuell gibt es an Autobahnen in NRW rund 6400 Lkw-Stellplätze. Bis 2025 sollen 4000 dazukommen.