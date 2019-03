Zwei junge Männer haben am Sonntagabend einen Unfall an einem Bahnübergang in Rheine-Mesum verursacht. Die beiden hatten nach Angaben der Polizei zwei Golf-Caddys auf einem Golfplatz entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren sie damit in Mesum unterwegs. Zudem seien sie alkoholisiert gewesen.

Um 4.15 Uhr befuhren die jungen Männer die Mesumer Straße. Auf dem Bahnübergang zwischen dem Schoppenkamp und der Bürgerstraße liegen. Die beiden 24-Jährigen versuchten noch, den Caddy von den Schienen zu schieben. Sie konnten allerdings nicht mehr verhindern, dass ein in Rheine fahrender Zug mit dem Gefährt kollidierte.

Männer fliehen nach dem Crash

Die beiden 24-Jährigen hatten sich in Sicherheit gebracht - und suchten nach dem Crash das Weite. Einer der beiden Männer kam allerdings nach kurzer Zeit zurück und informierte die Einsatzkräfte. Der zweite Rheinenser konnte kurze Zeit später von der Polizei angetroffen werden.

Der Caddy wurde beim Zusammenprall mit dem Zug vollkommen beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. In dem Zug hatten sich keine Fahrgäste befunden, so die Polizei. Während der polizeilichen Maßnahmen vor Ort waren die Mesumer Straße und der Bahnübergang komplett gesperrt.