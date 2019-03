Zwei bislang unbekannte Männer haben am Darfelder Markt in Rosendahl-Darfeld einen 38-Jährigen ausgeraubt, als dieser gerade die Tür einer Pizzeria abschließen wollte. Das war am späten Sonntagabend (17. März) gegen 22.20 Uhr.

Die Männer kamen aus einer Seitengasse. Einer hielt dem 38-Jährigen aus Legden den Mund zu und brachte ihn zu Boden. Der andere stahl dem Opfer das Portemonnaie, in dem sich ein größerer Bargeldbetrag befand: die Tageseinnahmen. Die beiden Männer flüchteten in unbekannte Richtung, meldet die Polizei in Coesfeld.

Täterbeschreibung

Beide Männer sollen dunkelhäutig sein. Der eine ist ca. 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank, geschätzt etwa 80 kg schwer. Er trug eine dunkle Basecap, einen dunkelgrünen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und weiße Einweghandschuhe. Er sprach gutes Deutsch.

Der andere Mann ist etwa 25 Jahre alt, ca. 1,90 Meter groß und sehr schlank. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose.

Die Polizei in Coesfeld bittet um Hinweise zur Tat unter: 02541/140