Wie die Kreispolizeibehörde Warendorf berichtet, wird seit Samstag, 16.03.2019, ein 48-jähriger Mann aus Oelde vermisst. Der Gesuchte, bei dem eine Eigengefährdung nach Polizeiangaben nicht ausgeschlossen werden könne, wurde letztmalig am Montag, 18.03.2019, gegen 18.30 Uhr, in einer Pizzeria in Oelde-Stomberg gesehen.

Der Vermisste ist etwa 165 Zentimeter groß, hat kurze schwarze Haare, trägt einen Oberlippenbart und hat eine hagere Statur. Bekleidet ist er, so vermutet die Polizei, mit einer blauen Jeans und einem schwarzen T-Shirt. Zur Erleichterung der Suche hat die Polizei ein Bild des Vermissten veröffentlicht. Sie geht davon aus, dass der Gesuchte sich im Bereich von Oelde aufhalten könnte.

Der Vermisste aus Oelde Foto: Polizei

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Gesuchten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Oelde, Telefon 02522-915-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.