Aktualisierung: Wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte, ist der Vermisste wohlbehalten in Oelde-Stromberg aufgefunden worden.

Ursprungsmeldung: Wie die Kreispolizeibehörde Warendorf berichtet, wird seit Samstag, 16.03.2019, ein 48-jähriger Mann aus Oelde vermisst. Der Gesuchte, bei dem eine Eigengefährdung nach Polizeiangaben nicht ausgeschlossen werden könne, wurde letztmalig am Montag, 18.03.2019, gegen 18.30 Uhr, in einer Pizzeria in Oelde-Stomberg gesehen.

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Gesuchten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Oelde, Telefon 02522-915-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.