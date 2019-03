Angst vor neuer Borkenkäfer-Invasion

Der nordrhein-westfälische Wald steht vor einer Jahrhundertkatastrophe: Nach Aussage des renommierten Forstschutzexperten Mathias Niesar haben trotz der feuchten Witterung der vergangenen Wochen fast alle Borkenkäfer den Winter überlebt. „Mehrere Schädlingsgenerationen in einem Jahr haben die Zahl der Borkenkäfer in astronomische Höhen anwachsen lassen. Sie werden im Frühjahr erneut massenhaft gesunde Fichten befallen“, erklärt der Experte vom Waldbauernverband NRW.

Auch Laubbäume in Gefahr

Jetzt droht auch Laubbäumen ernsthafte Gefahr durch die Käferplage. Dazu kommen Hunderttausende umgestürzte Bäume nach den Sturmtiefs im Frühling 2018 und 2019.

Ende 2018 schätzte der Deutsche Forstwirtschaftsrat den Schadensausmaß für die deutschen Wälder auf rund zwei Milliarden Euro. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und ihre Länderkollegen – darunter NRW-Ministerin Ursula Heinen-Esser – hatten im Herbst Hilfen für die Waldbauern angekündigt. „Bis jetzt ist bei den Waldbesitzern vor Ort keine Hilfe angekommen“, sagt Philipp Freiherr Heeremann, Vorsitzender des Waldbauerverbandes in NRW. Neben finanzieller Unterstützung benötige man auch Unterstützung für die Beseitigung und das Unschädlichmachen der Käfer. „Es besteht dringender Handlungsbedarf.“

Die Spur der Baumstämme. Nach dem Sturm im Frühjahr folgte die Invasion der Bokenkäfer.

Transporter eines Sägewerkes.

Grün und klein keimt die Hoffnung im Wald. Nach dem Sturm im Frühjahr folgte die Invasion der Bokenkäfer. Fläche, die sich schon auf natürlichen Wege erholt hat.

Revierförster Jan-Dirk Hubbert, zeigt eine Fläche, die sich schon auf natürlichen Wege erholt hat.

Heinz-Peter Hochhäuser, Leiter des Forstamtes des Kreises Steinfurt, zeigt auf die Behausung eines Waldunterstützers dem Specht.

Für den Laien auf den ersten Blick nicht sichtbar, für den Forstprofi eine klare Sache: Befallene Bäume von unten.

Revierförster Jan-Dirk Hubbert kontrolliert einen befallenen Baum.

Heinz-Peter Hochhäuser, Leiter des Forstamtes des Kreises Steinfurt,(rechts) und Revierförster Jan-Dirk Hubbert demonstrieren die Vermaßung eines Polters.

Heinz-Peter Hochhäuser, Leiter des Forstamtes des Kreises Steinfurt (rechts) und Revierförster Jan-Dirk Hubbert, demonstrieren die Vermaßung eines Polters.

Bis zu 10000 Borkenkäfer pro Baum: Heinz-Peter Hochhäuser hält das Werk der kleinen Käfer in die Kamera des WN-Fotografen.

Radfahrer und ein großer Polter wartet auf den Abtransport ins Sägewerk.

Stürme und Dürre setzen Wald zu

Am Donnerstag (21.3.) ist Internationaler Tag des Waldes. Ein Tag, der 1971 von der Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) als Reaktion auf die weltweite Waldvernichtung ins Leben gerufen wurde.

In Deutschland sind es vor allem die Wetterphänomene des vergangenen Jahres, die dem Wald ordentlich zugesetzt haben. Auf einige Sturmtiefs folgte ein Dürre-Sommer, der zu einer regelrechten Borkenkäfer-Invasion führte. Sollte es dieses Jahr genau so trocken werden wie 2018, wäre das fatal für den Lebensraum Wald.

Februar „viel zu trocken“

„Zwar haben wir das Regensoll im März vielerorts bereits zur Monatsmitte deutlich überschritten, jedoch reicht das nicht, das vorherrschende Wasserdefizit auszugleichen. Gerade der Februar war durch seine lang anhaltende Hochdruckphase viel zu trocken“, so Paul Heger, Meteorologe bei wetter.com.

Dass die Wasserspeicher noch nicht aufgefüllt sind, ist nicht das einzige Problem. Auch die massive Verbreitung von Borkenkäfern könnte sich 2019 fortsetzen und ernst zu nehmende Folgen haben.