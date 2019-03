Hightech und ein Tropfen Öl

Falk Lemanscheck zeigt auf einen hellen Flecken des Luftbilds. „Hier sehen Sie ja ganz klar einen Trichter“, sagt er. Um ihn herum kneifen alle die Augen zusammen und sehen nichts auf dem pixeligen Schwarz-Weiß-Foto. Falk Lemanscheck kennt sich eben aus: Beim Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe wertet er Luftbilder aus – auf der Suche nach Blindgängern, die auch mehr als 70 Jahre nach Kriegsende noch immer für Gefahr sorgen. Am Donnerstag zeigte die Institution am Stützpunkt in Hagen, was sie so drauf hat.

Die Zahlen sind noch immer erstaunlich hoch: 2811 Bomben wurden im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen unschädlich gemacht – davon 804 im Regierungsbezirk Münster. NRW-weit sind das 45 Prozent mehr als im Jahr davor. Als Grund sehen die Experten den anhaltenden Bauboom.

Denn nach Bomben wird nicht einfach so gesucht. „Wenn man sie in Ruhe lässt, geht von ihnen nahezu keine Gefahr aus“, erläutert Henner Sandhäger vom Sachgebiet Detektion und Geophysik. So gibt es im Schnitt im deutschsprachigen Raum nur eine Spontanexplosion im Jahr. Gefährlich wird es also nur, wenn etwa Bagger anrollen oder Spundwände in den Boden gerammt werden.

So arbeitet der Kampfmittelbeseitigungsdienst 1/17 NRW-weit einmalig ist ein Wasserstrahlschneidegerät, mit dem sich Zünder aus Bomben heraustrennen lassen. Klappt das, strahlen Volker Lenz und seine Kollegen vom Kampfmittelräumdienst Westfalen-Lippe in Hagen. Foto: Gunnar A. Pier

Luftbilder der Alliierten

Deshalb werden vor Erdarbeiten Luftbilder ausgewertet, die die Alliierten vor, während und nach Bombardements erstellt haben. Fachleute wie Falk Lemanscheck suchen darauf nach Hinweisen auf Bombentrichter, Flak-Stellungen und Munitionsdepots. Rund 13 500 Anträge kamen 2018 alleine aus den Regierungsbezirken Münster, Detmold und Arnsberg. 6500 mal ergab die Auswertung der Luftbilder keinen Verdacht.

Die Geophysiker rücken an

Finden Falk Lemanscheck und seine Kollegen Hinweise, wird weiter erkundet: Die Geophysiker rücken an. Bewährtes Mittel sind Geräte, die Verzerrungen des Magnetfelds messen. Sie können durch stählerne Bomben entstehen – leider aber auch durch benachbarte Stahlbrücken, Wassertanks oder Metallteile in verbuddeltem Schutt. Deshalb muss oft zusätzlich gebohrt werden. Und am Ende wird ausgegraben. Ganz vorsichtig. „Wir suchen so lange, bis wir die Bombe haben – oder sicher wissen: Da ist nichts“, betont Henner Sandhäger.

Oft genug ist da was. 2018 tauchten im Regierungsbezirk Münster allein 85 Bomben auf, die mehr als 50 Kilogramm wogen. Bis zu acht Meter tief haben sie sich einst in den Boden gebohrt.

Die Entschärfung

Sind sie freigelegt, beginnt die eigentliche Entschärfung. Oft sind es altgediente Hilfsmittel, zu denen die Experten greifen: Schraubenschlüssel, Drahtbürste, Rostlöser. „Und ein Tropfen Öl wirkt Wunder“, erklärt Karl-Friedrich Schröder. Er hat zur Demonstration eine englische Fünf-Zentner-Bombe aufgebockt und zeigt, wie er im Ernstfall den Zünder rausdrehen würde. Dazu nutzt er gerne ein umgebautes Rohrbiegegerät, das er an den Zünder schraubt. Danach kann er sich in Sicherheit bringen und per Fernbedienung das faustgroße Teil aus der Bombe drehen. Das alles passiert direkt am Fundort: „Eine scharfe Bombe wird niemals bewegt!“

Das Wasserstrahlschneidegerät

In schwierigeren Fällen und wenn die Bombe gut zugänglich ist, nutzen die Kampfmittelbeseitiger ein NRW-weit einmaliges Wasserstrahlschneidegerät. Mit 680 bar Druck schießt ein Wasser-Sand-Gemisch aus der Düse und schneidet bis zu fünf Zentimeter dicken Stahl durch. Auch dieses Gerät lässt sich aus 500 Meter Entfernung fernbedienen – dank Kameras, die ein Livebild auf einen Monitor übertragen.

Geht alles gut, jubeln die Entschärfer in der Deckung. Manchmal ist auch Luftbildauswerter Falk Lemanscheck dabei – und freut sich, dass es wirklich ein Bombentrichter war, den er da gesehen hat.