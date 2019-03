► Die Sägewerke kommen mit der Arbeit kaum nach, die Preise befinden sich angesichts der Marktsättigung im Keller. Anstatt über 90 Euro pro Festmeter wie vor der Krise bekommt der Waldbauer derzeit etwas mehr als 45 Euro.

► Die Situation verschärft sich aber noch aus anderen Gründen. Durch die Käferplage müssen schon jetzt vergleichsweise junge Bäume gefällt werden, die erst in Zukunft an der Reihe gewesen wären. „Fichten bringen aber erst im letzten Lebensdrittel Geld“, sagt der Leiter des Regionalforstamtes Münsterland, Heinz-Peter Hochhäuser. Erst dann haben sie die dafür nötige Stärke. Der Erlös, den junge, noch dünne Bäume bringen, deckt nicht die Kosten, die die Pflege eines Bestandes in den ersten Jahren kostet.

Hinzu kommt: Der Waldbesitzer sägt in der Not sprichwörtlich an seiner wirtschaftlichen Zukunft. Die Bäume, die er heute fällt, fehlen in den kommenden Jahren. Dadurch sinkt obendrein auch seine Erlösperspektive.