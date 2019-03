Bei einem Verkehrsunfall auf der B474 bei Lette sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden. Eine 26-jährige Frau aus Coesfeld wollte mit ihrem Auto die B474 in Richtung "Am Isinghove" überqueren. Dabei kollidierte sie auf der Bundesstraße mit dem Wagen eines 73-jährigen Dülmeners.

Bei dem Aufprall stieß der Wagen der Coesfelderin zudem noch gegen ein anderes Fahrzeug. Die 26-Jährige und der 73-Jährige wurden verletzt und mussten von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 29.000 Euro beziffert. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.