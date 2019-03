Viel zu wenig Erntehelfer

Hält der Mitarbeiter-Mangel weiter an, seien die Bau­ern gezwungen, ihre Anbauflächen noch weiter zu verkleiner n, so der Sassenberger. Schon in diesem Jahr wachse der Spargel auf einer um knapp zehn Prozent reduzierten Fläche. „Perspektivisch sind minus 30 Prozent realistisch.“ Die Folge wäre wieder mehr Importspargel, sagt Ralf Große Dankbar, ­Berater bei der Landwirtschaftskammer NRW.

In Deutschland wird Spargel derzeit auf rund 23 000 Hektar angebaut, 4000 Hektar davon befinden sich in NRW. Hier arbeiten nach Angaben der Agentur für Arbeit rund 12 000 Erntehelfer, zumeist Rumänen und Polen.

Aufschwung in Osteuropa

Früher waren es vor allem Polen, dies sich als Spargelstecher und Erdbeerpflücker verdingten. Inzwischen helfen mehr Rumänen bei der Ernte. Es könnten aber noch mehr sein. Da in beiden Ländern jedoch die Wirtschaft brummt, sind offenbar immer weniger Menschen bereit, für drei Monate und den Mindestlohn von 9,19 Euro in Deutschland zu arbeiten. „Hinzu kommt, dass die Un­ ternehmen in den Herkunftsländern angesichts der guten Konjunktur immer seltener bereit sind, ihre Mitarbeiter freizustellen“, sagt Große Dankbar.

Um Abhilfe zu schaffen, haben sich sowohl der ­Verband der Spargelanbauer als auch der Zentralverband Gartenbau schon im ver­gangenen Jahr bemüht, Helfer aus der Ukraine und Weißrussland anwerben zu können. Bislang erfolglos. Im Gegensatz zu Polen und Rumänien gehören beide Länder nicht zu EU, folglich gilt hier die Arbeitnehmerfreizügigkeit nicht.