Das Deutsche Milchkontor (DMK) in Bremen, das die Babymilch-Marke Humana produziert, übernimmt nun auch die Marke „Alete“ und deren Vertrieb. Verkäufer ist ein Konsortium, bestehend aus der Stuttgarter BWK-Unternehmensbeteiligungsgesellschaft und dem Privatinvestor Horst Jostock , die Alete Anfang 2015 vom Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé gekauft hatten.

Übernommen wird auch die German Baby Food GmbH mit ihrer Marke „Milasan“. Die DMK betreibt auch ein Werk in Everswinkel.

Die kartellrechtlichen Fragen sind nach DMK-Angaben bereits geklärt. Angaben zum Kaufpreis wollte das Bremer Unternehmen nicht machen.

Überraschender Zukauf

Es sei Teil der Neuausrichtungen des Unternehmens, markt- und konsumentenorientierter vorzugehen, betonte das DMK. Daher rücke der Markt für Babynahrung stärker in den Fokus der Molkereigruppe.

„Wir gehen für den Markt für Babynahrung in den kommenden Jahren von weiterem profitablem Wachstum aus. Mit der Übernahme der Marken Alete und Milasan ergänzen wir sinnvoll unser Sortiment und erweitern gleichzeitig deutlich unseren Vertriebsradius“, begründete Stefan Eckert, Bereichsleiter DMK Baby, den überraschenden Zukauf. Produziert werde das Sortiment weiterhin am Standort Weiding in Bayern – die Produktion sei ist nicht Teil der Übernahme und verbleibe beim Alt-Eigentümer, stellte das DMK klar.