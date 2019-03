Am Freitag waren vermummte Spezialkräfte eines Sondereinsatzkommandos der Polizei stundenlang im Bereich Nonnenturm im Einsatz gewesen, hier war es zu Sperrungen gekommen. Am Freitag wollten Polizei und Staatsanwaltschaft noch keine Details nennen.

Insgesamt nahm die Polizei in beiden Bundesländern elf mutmaßliche Islamisten fest, teilte Vollmert im Gespräch mit. Bei dem Einsatz sei nach Waffen und Sprengstoff gesucht worden – auch in Dülmen wurde dazu am Freitag ein Objekt durchsucht. Allerdings wurde nichts gefunden. Die elf Männer stünden daher unmittelbar davor, wieder freigelassen zu werden, so der Sprecher am Samstagmittag.

Es bestehe der Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, sagte der Staatsanwalt mit Blick auf den Großeinsatz. Hinweise auf konkrete Ziele oder eine konkrete Tat gebe es jedoch nicht, betonte er. Es gebe aber eine „grundsätzliche allgemeine Befürchtung“, so Vollmert gegenüber der Presseagentur dpa.

Die Polizei prüft Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS). „Wir vermuten, dass es eine Splittergruppe des IS oder Sympathisanten sind“, sagte Vollmert. Weitere Durchsuchungen gab es unter anderem in Essen, Düsseldorf, Wuppertal, Mönchengladbach, Duisburg sowie in Ulm.