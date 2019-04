SEK nimmt Terrorverdächtigen in Dülmen vorübergehend fest

Am Freitag waren vermummte Spezialkräfte eines Sondereinsatzkommandos der Polizei stundenlang im Bereich Nonnenturm im Einsatz gewesen, hier war es zu Sperrungen gekommen. Am Freitag wollten Polizei und Staatsanwaltschaft noch keine Details nennen.

Insgesamt nahm die Polizei in beiden Bundesländern elf mutmaßliche Islamisten fest, teilte Vollmert im Gespräch mit. Bei dem Einsatz sei nach Waffen und Sprengstoff gesucht worden – auch in Dülmen wurde dazu am Freitag ein Objekt durchsucht. Allerdings wurde nichts gefunden. Die elf Männer stünden daher unmittelbar davor, wieder freigelassen zu werden, so der Sprecher am Samstagmittag.

Es bestehe der Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, sagte der Staatsanwalt mit Blick auf den Großeinsatz. Hinweise auf konkrete Ziele oder eine konkrete Tat gebe es jedoch nicht, betonte er. Es gebe aber eine „grundsätzliche allgemeine Befürchtung“, so Vollmert gegenüber der Presseagentur dpa.

Die Polizei prüft Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS). „Wir vermuten, dass es eine Splittergruppe des IS oder Sympathisanten sind“, sagte Vollmert. Weitere Durchsuchungen gab es unter anderem in Essen, Düsseldorf, Wuppertal, Mönchengladbach, Duisburg sowie in Ulm.

Zentralstelle Terrorismusverfolgung ermittelt

Update: Weitere Informationen zu dem Polizeieinsatz am Freitag hat mittlerweile die Zentralstelle Terrorismusverfolgung Nordrhein-Westfalen bei der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf, die die Ermittlungen führt, veröffentlicht. So gab es Durchsuchungen in Düsseldorf, Essen, Wuppertal, Ulm, Duisburg, Mönchengladbach, Castrop-Rauxel, Dülmen, Selfkant, Lotte sowie Leichlingen.

An mehreren Orten waren Spezialkräfte der Polizei im Einsatz, ebenso wie Sprengstoffspürhunde. „Entgegen der Verdachtslage“, so heißt es in der Mitteilung, hätten sich keine Hinweise auf Waffen oder Sprengstoff ergeben.

Ermittelt werde gegen eine Gruppe von mindestens sechs Personen wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, sagte ein Behördensprecher. Daneben gehe es um den Verdacht der Verabredung zum Mord sowie der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Ob der in Dülmen festgenommene Mann zu dieser Kerngruppe gehört, konnte Daniel Vollmert am Nachmittag auf Anfrage hin nicht sagen. Bei den übrigen Männern werde ermittelt, inwieweit sie ebenfalls zur Gruppe gehören oder mit ihr in Verbindung stehen.

Einer der Auslöser der Aktion: Am Freitagmorgen war ein 19 Jahre alter Mann, der ebenfalls aus Tadschikistan stammt, mit „deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ durch die Essener Innenstadt gerast. Spezialkräfte stoppten ihn, verletzt wurde niemand. Polizei und Staatsanwaltschaft fürchteten, dass das nur der Auftakt für „mehrere Anschlagsszenarien“ sei, so der Sprecher. Daher starteten sie mit den Festnahmen. Mittlerweile steht allerdings fest, dass es keinen Zusammenhang gibt.

Nach dem Anti-Terror-Einsatz in Nordrhein-Westfalen sowie in Ulm in Baden-Württemberg sind alle elf vorläufig Festgenommenen wieder auf freiem Fuß. Hinweise auf einen konkret geplanten Anschlag der 22 bis 35 Jahre alten Männer haben die Ermittler nicht. Bei den Durchsuchungen in zehn Orten in Nordrhein-Westfalen sowie in Ulm in Baden-Württemberg waren am Freitag und Samstag auch keine Waffen oder Sprengstoff gefunden worden.