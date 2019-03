Am frühen Sonntagmorgen zeigte ein Mann aus Hörstel bei der Polizei den Diebstahl seines Autos an. Der Wagen war offenbar in der Nacht an der Ludgeristraße entwendet worden. Fast gleichzeitig meldete sich ein Radfahrer, der angab, in Lengerich auf der Schulstraße vom Fahrer des gestohlenen Pkw von der Straße gedrängt worden zu sein. Glücklicherweise sei ihm nichts passiert, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Beamten leiteten direkt eine Fahndung ein - und das mit Erfolg: Sie entdeckten das gestohlene Auto auf dem Kreisverkehr Bocketaler Straße / Tecklenburger Damm in Ibbenbüren. Offenbar hatten die Täter, drei 15-jährige Jugendliche aus Hörstel, damit kurz zuvor einen Unfall gebaut. Sie versuchten zu fliehen, wurden aber von den Polizisten eingeholt und festgenommen. Der Fahrer stand unter Alkoholeinwirkung. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. An dem Auto entstand Totalschaden.