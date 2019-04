In einem auf zwei Jahre angelegten Projekt will das Münsterland ergründen, warum die Versorgung an einigen Punkten in der Region „gefühlt deutlich schlechter ist als das, was die Anbieter auf ihren Breitbandkarten angeben“, sagt Ingmar Ebhardt von der Wirtschaftsförderung im Kreis Steinfurt, die bei der Studie die Fäden in der Hand hält.