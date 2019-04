Die Männer im Alter von 31 bis 40 Jahren seien beim nächtlichen Diebstahl von zwölf Traktorenreifen bei einem Händler in Bissendorf (Kreis Osnabrück) von einem Einsatzkommando festgenommen worden.

Diese hätten einen Wert von rund 33 000 Euro, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei Durchsuchungen in Rotenburg (Wümme), Scheeßel und Dötlingen wurden mehrere Hundert Reifen, ein gestohlenes und ausgeschlachtetes Auto, Schusswaffen mit Munition sowie zwei 1000-Liter-Dieselfässer sichergestellt. Die Männer kamen in Untersuchungshaft, einer von ihnen wurde bereits seit 2014 wegen schweren Bandendiebstahls gesucht.

Bei den Durchsuchungen konnten auch Schusswaffen und Munition sichergestellt werden. Foto: Polizei Osnabrück

Neun Taten in Werlte und Spelle (Kreis Emsland), Rieste (Kreis Osnabrück), Oyten (Kreis Verden), Eydelstedt (Kreis Diepholz), Holle (Kreis Hildesheim) und im nordrhein-westfälischen Höxter ordneten die Fahnder den Männern zu.

„Es ist uns gelungen, einer mobilen und überregional agierenden Täterbande das Handwerk zu legen“, sagte der Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück, Marco Ellermann. „Die Täter sind bei der Tatausführung sehr konspirativ vorgegangen.“