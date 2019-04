Wie die Polizei mitteilt, waren die 17- und 18-Jährigen gegen 1.15 Uhr mit einem Mazda auf einem Wirtschaftsweg in Richtung Darfeld unterwegs. Vermutlich aufgrund „unangepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholgenuss“ kam der Fahrer nach einer leichten Linkskurve ins Schleudern und fuhr in den Straßengraben. Hierdurch überschlug sich der Wagen und prallte gegen einen Telefonmast. Dabei wurden alle fünf Insassen verletzt. Ein junger Mann zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu, zwei Männer und eine Frau wurden schwer und ein Mann leicht verletzt.

Die verletzten Insassen konnten sich laut Polizei zunächst selbstständig aus dem völlig zerstörten Fahrzeug befreien. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte wurden sie notärztlich versorgt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Wirtschaftsweg wurde zur Bergung des Fahrzeugs und für die Unfallaufnahme mehr als drei Stunden lang komplett gesperrt.

Bei den unter Alkoholeinfluss stehenden Insassen wurden Blutentnahmen angeordnet sowie die Führerscheine sichergestellt. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf 10.000 Euro.