Genervt und abgestumpft vom Brexit-Chaos

Längst kann Heike Zellerhoff über das Brexit-Chaos nur noch den Kopf schütteln. Als die Münsteranerin im August 2018 nach London umzog, war der EU-Austritt Großbritanniens zwar schon seit zwei Jahren beschlossene Sache, ein harter Brexit allerdings keine ernsthaft vorstellbare Option. Deshalb schickte das Schöppinger IT-Unternehmen Shopware Zellerhoff über den Ärmelkanal, um dort federführend einen neuen Markt zu erschließen. Je länger das Abstimmungsdrama im britischen Unterhaus andauert, desto wahrscheinlicher wird nun jedoch das Szenario eines ungeregelten Austritts. Mit allen Konsequenzen – für Zellerhoff wie für die anderen etwa 300 000 Deutschen, die auf der Insel leben.

„Die Leute sind verdrossen und genervt. Alle wollen endlich eine Entscheidung, wie es weitergeht“, berichtet die 32-Jährige am Telefon von der aktuellen Stimmungslage in London. In der Hauptstadt scheinen die Uhren seit Monaten still zu stehen. Tagespolitische Themen sind von der Agenda gefegt, die Regierung durch den Brexit-Streit und zahllose Rücktritte von Ministern und hohen Staatsbeamten quasi lahmgelegt.

„Wichtige Themen für die Zukunft des Landes werden nicht angepackt“

„Das beunruhigt die Briten, mit denen ich hier spreche, sehr. Wichtige Themen für die Zukunft des Landes werden nicht angepackt“, sagt Zellerhoff. Egal ob sie morgens im Bus durch die Gratiszeitschriften blättert, abends den Fernseher anschaltet oder am Wochenende durch Demonstrationszüge im Zentrum schlendert, derzeit dreht sich alles darum, wie die Trennung Großbritanniens von der EU aussehen soll.

Für die Briten ist es eine Richtungsfrage, für Zellerhoff hängt von der Antwort auch ihre persönliche Zukunft ab. „Ein harter Brexit würde große Hürden aufbauen, die trotz feststehender Zugeständnisse an EU-Bürger vielleicht dazu führen, dass ich wieder nach Deutschland zurückkehren muss“, sagt sie.

Vorsichtshalber Reisepass beantragt

Für diesen Fall hat sie gemeinsam mit ihrem Arbeitgeber vorgesorgt. Die Wohnung ist ebenso kurzfristig kündbar wie das Büro im hippen Stadtteil Shoreditch. „Es ist alles so flexibel wie möglich angelegt“, sagt Zellerhoff. Die mit dem England-Geschäft betrauten Shopware-Mitarbeiter wurden sogar angehalten, vorsichtshalber Reisepässe zu beantragen. Sie sollen auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Zellerhoff selbst übt sich in Gelassenheit. „Ich bin da mittlerweile abgestumpft und warte einfach ab, was passiert. Ich kann es ja ohnehin nicht beeinflussen.“ Und obwohl die bereits verlängerte EU-Frist in dieser Woche endet, mag die Münsteranerin immer noch nicht an einen harten Brexit glauben.

Vor allem beruflich wäre der für sie ein Problem. Der mühsame Aufbau eines Kundenstamms, das Knüpfen von Kontakten vor Ort sowie die Akquise in Zeiten, in denen viele Firmen vor größeren Investitionen aufgrund des ungewissen Brexit-Ausgangs zurückschrecken, das alles wäre aus Deutschland kaum machbar gewesen. Denn persönliche Kontakte sind in der schnelllebigen IT-Branche von großer Bedeutung. „Und letztlich ist das Projekt ja auch irgendwie mein Baby“, so Zellerhoff.

Angst vor Aufflammen des Nordirland-Konflikts

Während vielen Engländern das Thema nur noch „peinlich“ ist, herrsche bei Kollegen in einer Partneragentur in Irland vor allem Angst vor einem erneuten Aufflammen des Bürgerkriegs an der nordirischen Grenze. „Das ruft große Sorgen hervor“, sagt die 32-Jährige. Nicht nur deshalb hofft sie, dass die EU-freundlichen Abgeordneten im Parlament in letzter Sekunde doch noch eine Mehrheit für Mays Brexit-Deal organisieren. Da­mit das Chaos endlich ein En­de hat.