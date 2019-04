Münster -

Nach einem Unfall am Kreuz Münster-Süd, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde, wurde die Autobahn 1 am Autobahnkreuz Münster-Süd in Fahrtrichtung Bremen am Montagnachmittag vorübergehend teilweise gesperrt. Die Sperrungen wurden gegen 16.20 Uhr wieder aufgehoben.