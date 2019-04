Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen 31-Jährigen

Der Angeschuldigte hielt sich nach dem Ergebnis der durchgeführten Ermittlungen in den frühen Morgenstunden des 29. Dezember 2018 zunächst in unterschiedlichen Gaststätten in Rheine auf. Aus zwei Lokalen soll er verwiesen beziehungsweise von Gästen herausbefördert worden sein, weil er unter anderem Gäste beleidigt und ein mitgeführtes Messer gezeigt haben soll.

Unvermittelt und wortlos Gäste angegriffen

Kurz nach vier Uhr soll der Angeschuldigte dann in einer Pizzeria unvermittelt und wortlos nacheinander zwei an der Warenausgabe stehende Gäste angegriffen haben. Dem ersten Gast soll er einen tiefen Stich in den rechten Nierenbereich des Rückens unweit von lebenswichtigen Organen versetzt und dem anderen Gast mit mehreren Stichen in den Rücken mindestens drei Verletzungen zugefügt haben. Die verletzten Personen konnten nach unverzüglicher ärztlicher stationärer Versorgung das Krankenhaus nach zwei Tagen wieder verlassen.

Opfer gelang es, Täter zu Boden zu bringen

Der Angeschuldigte soll dann die Pizzeria verlassen, die direkt angrenzende Gaststätte aufgesucht und dort ebenfalls wortlos und ohne Vorankündigung den ersten ihm entgegenkommenden Gast mit dem Messer angegriffen haben. Dieser Gast konnte den vorgeworfenen Angriff teilweise abwehren, wurde aber durch die Messerklinge an der Unterlippe leicht verletzt. Ihm und einem weiteren Gast gelang es, den Angeschuldigten aus der Gaststätte zu drängen und auf dem Bürgersteig zu Boden zu bringen.

Blutprobe ergab 2,62 Promille

An dem Abend soll der Angeschuldigte neben dem Messer zudem eine nach dem Waffengesetz verbotene Stahlrute mit sich geführt haben. Eine dem Angeschuldigte entnommene Blutprobe ergab eine Blutalkoholkonzentration von 2,62 Promille.

Keine Erinnerung an Tatgeschehen

Der bislang nicht vorbestrafte Angeschuldigte hat sich in seiner polizeilichen Vernehmung dahingehend geäußert, an das ihm vorgeworfene Tatgeschehen keine Erinnerung zu haben. Die verletzen Personen kenne er nicht, wenn die Vorwürfe zuträfen, schäme er sich dafür und er könne nicht glauben, derartiges getan zu haben.



Die Beweggründe für das angeklagte Vorgehen und die Auswahl der Opfer konnten im Rahmen der Ermittlungen - insbesondere aufgrund fehlender Angaben des Angeschuldigten hierzu - nicht aufgeklärt werden. Ein fremdenfeindliches Motiv ist im Rahmen der Ermittlungen nicht festgestellt geworden.

Psychische Erkrankung nicht diagnostiziert

Eine psychische Erkrankung des Angeschuldigten, die mit dem vorgeworfenen Geschehen eventuell in Zusammenhang hätte stehen können, konnte bisher nicht diagnostiziert werden.

Uneingeschränkt schuldfähig

Die Staatsanwaltschaft Münster geht in ihrer Anklageschrift davon aus, dass der Angeschuldigte zum Tatzeitpunkt uneingeschränkt schuldfähig war. Das Landgericht Münster hat über die Zulassung der Anklageschrift zu entscheiden.