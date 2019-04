Erhöhtes Staurisiko am Wochenende

Am kommenden Wochenende (12. bis 14. April) brauchen Reisende viel Geduld auf den Autobahnen. Sie stellen sich besser auf stockenden Verkehr und hohes Staurisiko ein. Das legen die Prognosen von Auto Club Europa ( ACE ) und ADAC nah. Acht Bundesländer starten in die Ferien, drei sind es schon.

Das bringt viel Verkehr auf die Fernstraßen, zumal auch in vielen europäischen Nachbarländern wie Österreich und Dänemark schulfreie Zeiten anbrechen oder bereits laufen, wie etwa in Belgien oder in Teilen von Frankreich und der Schweiz. Ein „Stauchaos” erwartet der ADAC allerdings nicht.

Die meisten Urlauber dürften in die Alpen, in südliche Länder oder zu den Küsten reisen. Im Münsterland rechnen die Verkehrsclubs deshalb damit, dass es besonders auf der Nord-Süd-Achse A 1 voll wird - in beide Richtungen. Vor allem an den Baustellen - etwa zwischen Lengerich und dem Kreuz Lotte - ist Geduld gefragt. Aber auch auf der A 2 wird es den Prognosen zufolge besonders voll. Zudem sei im Großraum Rhein-Ruhr mit Staus zu rechnen.

Stau-Tipps für Autofahrer

Im Radio kommt eine Staumeldung - umfahren oder nicht?

Wenn im Verkehrsfunk die Durchsage kommt, dass es sich auf der geplanten Route staut, stehen Autofahrer vor dieser Frage. Sind sie schon nah dran, ist eine Umfahrung nach Einschätzung des Auto- und Reiseclub Deutschland (ARCD) meist weniger sinnvoll. Denn auch Ausweichrouten sind schnell überlastet. Schlimmstenfalls dauert es dort länger, als im Stau zu warten, bis dieser sich auflöst. Wenn es sich nicht gerade um eine Vollsperrung handelt, ist das Ausharren in der Blechlawine aus Erfahrung des ARCD oft mit weniger Wartezeit verbunden als das Ausweichen. Eine großräumigere Umfahrung kann sich dagegen aus Sicht der Experten schon eher lohnen.

Kann ich Staus mit richtiger Planung vermeiden? Ja, zum Teil. Freitagnachmittag, wenn viele Pendler unterwegs sind, und am Beginn oder Ende von Ferien ist das Staurisiko hoch. Wer kann, fährt laut ARCD lieber antizyklisch, also nicht zu Stoßzeiten. Auch eine gute Streckenplanung hilft. So gibt es gerade an Samstagen, wenn in Hotels und Apartments Bettenwechsel ist, überlastete Autobahnen aus und in Richtung der Ferienregionen. Wer mehr Zeit mitbringt, kann hier alternativ planen und etwa mit einer Zwischenübernachtung die Strecke über Landstraßen fahren.

Wie informiere ich mich am besten darüber, wo es eng werden könnte? Aktuell stets über die Verkehrsnachrichten im Radio. Für die längerfristige Planung bieten ADAC und Auto Club Europa (ACE) im Internet kostenfrei Prognosen, auf welchen Strecken in Deutschland, Österreich und der Schweiz am folgenden Wochenende die Staugefahr besonders hoch ist.

Wie verhalte ich mich in der Blechlawine? Ganz wichtig: eine Rettungsgasse bilden, und zwar zwischen der äußeren linken und der mittleren Spur. Ansonsten ist Geduld gefragt. Ständige Spurwechsel bringen keine zeitlichen Vorteile. Zudem hat man lieber vorgesorgt und ausreichend Getränke und Snacks im Auto.

Was ist beim Einfädeln zu beachten? Oft bilden sich Staus, weil ein Fahrstreifen endet und etwa statt drei nur noch zwei zur Verfügung stehen. Viele Autofahrer scheren an solchen Stellen zu früh ein oder fahren zu sehr auf. Die Folge davon ist immer wieder Stillstand. Richtig geht es laut ACE so: Erst direkt vor der Engstelle fädeln sich die Autos auf die Nebenspur ein, schön nach dem Reißverschlussprinzip. Damit das klappt und der Verkehr dabei weiter fließt, ist ausreichend Abstand wichtig.

Was ist, wenn die Blase drückt? Das menschliche Bedürfnis ist verständlich, doch die Regeln sind klar: Autobahnen zu betreten, ist generell verboten, informiert der Tüv Thüringen. Das gilt auch im Stau. Zehn Euro Bußgeld drohen. Davon ausgenommen ist nur der Fall einer Fahrzeugpanne, bei dem Betroffene das Fahrzeug verlassen und zum eigenen Schutz hinter die Leitplanke klettern. Wenn das Auto den anrollenden Verkehr behindert, weil der Fahrer austritt, drohen je nach Dauer 30 bis 70 Euro Strafe. Dazu kommt: In der Öffentlichkeit zu pinkeln, ist grundsätzlich untersagt und wird je nach Stadt oder Kommune unterschiedlich hart bestraft. Darum raten die Experten: Menschen mit schwachen Blasen sollten eventuell über die Anschaffung eines sogenannten Notfall- oder Taschen-WCs nachdenken.

Wann fahren?

Typische Pendlerstaus sollen bereits am Freitag bis in den Abend rund um die Ballungsräume für Verzögerungen sorgen. Am Samstag wird es dann voraussichtlich ab frühen Vormittag voll auf den Fernstraßen. Der Sonntag ist dabei laut ACE ein besserer Reisetag als Samstag.

In den Osterferien wird es laut ADAC-Prognose noch weitere Tage geben, an denen mit sehr starkem Verkehr und längeren Stauungen gerechnet werden muss:

Gründonnerstag, 18. April

Karfreitag, 19. April

Ostermontag, 22. April

Wochenende 26./27. April

Strecken mit erhöhter Staugefahr A 1: Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg - Lübeck; beide Richtungen A 1, A 3, A 4: Kölner Ring A 2: Oberhausen - Dortmund - Hannover - - Berlin; beide Richtungen A 3: Oberhausen - Köln - Frankfurt/Main - Würzburg - Nürnberg - Passau A 4: Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden A 5: Kassel - Frankfurt/Main - Karlsruhe - Basel A 6: Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg; beide Richtungen A 7: Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte A 8: Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg A 9: München - Nürnberg - Berlin; beide Richtungen A 10: Berliner Ring; Vollsperrung zwischen Kreuz Oranienburg und Anschlussstelle Birkenwerder in beiden Fahrtrichtungen vom Freitag, 12. April (22.00 Uhr) bis Montag, 15. April (05:00 Uhr). A 61: Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen A 81: Heilbronn - Stuttgart - Singen A 93: Inntaldreieck - Kufstein A 95: München - Garmisch-Partenkirchen A 99: Umfahrung München Osterurlauber sorgen auch in der Schweiz und in Österreich für lange langsame Blechkolonnen und Staus auf den Autobahnen - besonders auf den Transitrouten. Stark staugefährdet sind die Brenner-, Tauern- und die Gotthardroute, berichtet der ADAC. Besonders am Gotthardtunnel müssen Autofahrer mit Wartezeiten und Blockabfertigungen rechnen. Hier nennt der ACE die A 13 über San Bernardino als Ausweichroute. Das lohne sich ab einer Verzögerung von einer Stunde. Mögliche Zeitverluste sind aufgrund stichprobenartiger Verkehrskontrollen bei der Rückreise von Österreich nach Deutschland möglich. ...