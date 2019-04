Kaplan Pottbäckers Taten und das Versagen des Bistums

Der Fall Pottbäcker ist seit November 2018 im Bistum Münster ein Menetekel. Für den schändlichen sexuellen Missbrauch schutzbefohlener Kinder durch einen pädophilen Kaplan und das Versagen der Amtskirche, die über Jahre den Täter schützte und die Opfer ignorierte. Im November wurden die Vergehen des 2007 verstorbenen Geistlichen zum Fall. Als Martin Schmitz aus Rhede die Verbrechen des Priester öffentlich machte. Auch Schmitz ist Betroffener.

Öffentliche Veranstaltung zum Fall Pottbäcker

Nach Rhede fand am Mittwochabend in Hamm die zweite öffentliche Veranstaltung zum Fall Pottbäcker statt. Der war von 1968 bis 1971 im Stadtteil Bockum-Hövel als Kaplan in der damaligen Christus-König-Gemeinde eingesetzt gewesen - danach wurde er nach Rhede versetzt. In Hamm haben sich inzwischen fünf Betroffene gemeldet. Als Kinder missbraucht, noch immer Opfer.

Heute gehört die Christus-König-Gemeinde zur Pfarrei Heilig-Geist. Ins Pfarrheim eingeladen hatte Pfarrer Robert Winschuh - „um ins Gespräch zu kommen“, wie er sagt. Der kleine Saal ist bis auf den letzten Platz besetzt. Das Interesse ist so groß wie das Entsetzen.

„ In all den Jahren ist den Verantwortlichen nie der Gedanke gekommen, hart durchzugreifen und Kinder zu schützen. In all den Jahren ist den Verantwortlichen nie der Gedanke gekommen, hart durchzugreifen und Kinder zu schützen. “ Dr. Hermann Kahler

„Die Spur des sexuellen Missbrauchs durch Kaplan Pottbäcker ist in Hamm-Bockum-Hövel nicht unterbrochen“, sagt Dr. Hermann Kahler, Diözesanrichter und ehemaliges Mitglied der Missbrauchskommission des Bistums Münster. Die Gemeinde hatte ihn und die Präventionsbeauftragte des Bistums, Ann-Kathrin Kahle, eingeladen, um über Pottbäckers Taten und die Hintergründe zu informieren.

Ann-Kathrin Kahle, Präventionsbeauftragte des Bistums Münster Foto: Gunnar A. Pier

Das offenkundig Schreckliche an dem Fall, das erst jetzt immer deutlicher wird. Auch wenn Pottbäckers dürftige Personalakte keine direkten Hinweise auf seine Verbrechen beinhaltet: Die derzeitige Aufarbeitung zeige, dass die Verantwortlichen im Bistum entscheidende Informationen über die Taten des Kaplans gehabt haben müssen, sagt Kahler. Doch der damalige Generalvikar und spätere Bischof von Münster, Reinhard Lettmann, versetzte den pädophilen Priester von einer Gemeinde in die nächste. „In all den Jahren ist den Verantwortlichen nie der Gedanke gekommen, hart durchzugreifen und Kinder zu schützen.“

Dr. Hermann Kahler, Diözesanrichter und ehemaliges Mitglied der Missbrauchskommission des Bistums Münster Foto: Gunnar A. Pier

Ein Betroffener berichtet

Was solche Verbrechen mit Kindern macht, hatte zuvor Schmitz geschildet. Er sei kein Opfer, er sei Betroffener, sagt er. Obwohl ihm die in den USA gebräuchliche Formulierung „Überlebender“ deutlich besser gefalle. Auch er hat überlebt, die Tat - und einen Selbstmordversuch. Nach etlichen Therapien hatte er sich als Erwachsener entschlossen, die Vergehen des Priesters öffentlich zu machen, „zunächst gegen den Widerstand des Bistums“.

Martin Schmitz aus Rhede Foto: Gunnar A. Pier

Das hat inzwischen Transparenz und rückhaltlose Aufklärung zugesagt. Bischof Felix Genn versprach bereits im November in Rhede, „alles zu tun, was mir möglich ist, um sexuellen Missbrauch in unserer Kirche heute und in Zukunft zu verhindern – daran will ich mich messen lassen“.

Starke Worte, kritisierte am Ende ein älterer Herr. Wo aber blieben die starken Taten des Bischofs? Er selbst sei auch Opfer, sagte er, „ein Betroffener aus einer Ordensschule“. Für ihn seien das nur Worthülsen. Noch 2015 habe Genn gemeinsam mit weiteren Bischöfen in Werne ihren Amtsbruder Bischof Georg Müller beigesetzt. Müller trat 2009 zurück, 2010 wurde bekannt, dass er sich Anfang der 1990er Jahre des sexuellen Übergriffs schuldig gemacht hatte. „Dort geht er hin, aber mit uns redet er nicht“, sagte der Mann. „Ich verstehe nicht, dass nur über uns gesprochen wird, aber nicht mit uns.“

„ Heute dreht sich mir der Magen um. Heute dreht sich mir der Magen um. “ Elsbeth Bachtrop

Knapp drei Stunden dauert die Debatte. Zwei, die sehr interessiert zugehört haben, sind Elsbeth Bachtrop und Christel Klönne. „Ich habe Kaplan Pottbäcker gekannt“, sagt Bachtrop. Damals habe niemand etwas gewusst. „Heute dreht sich mir der Magen um.“ Erst in den vergangenen Monaten habe sie von den Vergehen des Geistlichen gehört. „Uns war die Tragweite aber bislang nicht bewusst.“ Klönne sagt nur einen Satz: „Ich friere richtig.“