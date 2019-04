Bund will nicht für Flüchtlinge zahlen: Kommunen laufen Sturm gegen Scholz

Münsterland -

Von Beate Kopmann

Bundesfinanzminister Scholz will die Kosten für die Flüchtlingspolitik offenbar auf die Kommunen abwälzen. So sehen das die Landräte des Münsterlands. Darum gehen sie jetzt in die Offensive.