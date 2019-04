Zu einem Brand auf dem Gelände eines Agrartechnik-Unternehmens an der Lengericher Straße in Ibbenbüren-Lehen wurde am Mittwoch um 17.52 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Im hinteren Bereich des gesamten Gebäudekomplexes steigen tiefschwarze Rauchwolken auf.

Es sind die Feuerwehren Ibbenbüren und Lengerich im Einsatz und dem Vernehmen nach sind die Feuerwehren Hörstel und Rheine nachalarmiert worden. Das Feuer droht auch auf das Bürogebäude überzugreifen. Menschen sind nicht zu Schaden gekommen.

Die Warn-App Nina vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe meldete um 19.10 Uhr Geruchsbelästigung und Rauchentwicklung in Ibbenbüren-Lehen. Das Aaseebad Ibbenbüren, das gut einen Kilometer Luftlinie von der Brandstelle entfernt liegt, wurde von der Feuerwehr informiert, die Lüftungsanlage wegen der Rauchentwicklung auszuschalten. Deshalb mussten etwa 50 Badegäste das Bad verlassen.