Es regnet an diesem Mittwoch in Ibbenbüren. Ja, es schüttet, doch beim Schritt durch die hintere Tür in den alten Doppeldecker-Bus auf dem Neumarkt bleibt alles Schlechte draußen. Die heimelige Atmosphäre, die ulkig-kitschige Gemütlichkeit nimmt den Besucher sofort ein.