Vorwurf: 42-Jähriger soll Ex-Lebensgefährtin und Mädchen vergewaltigt haben

Gescher/Münster -

Mit dem Verlesen der Anklage hat am Donnerstag vor der 10. Großen Strafkammer des Landgerichts Münster im Gebäude des Amts­gerichts in Bocholt der Prozess gegen einen 42-jährigen Mann aus Gescher begonnen. Die Staats­anwaltschaft wirft ihm vor, in den Jahren 2013 und 2014 seine damalige Lebensgefährtin mehrfach sowie ein 14-jähriges Mädchen einmal vergewaltigt zu haben.