Gegen Mitternacht am 20. Januar 2019 brachen vier maskierte Tatverdächtige in den Verwaltungstrakt einer Bäckerei ein und entwendeten einen Tresor mit zirka 20.000 Euro Bargeld. Die Tat dauerte nur wenige Minuten und wurde über die Videoüberwachungsanlage der Bäckerei aufgezeichnet.

Auf der Flucht vom Tatort wurden mutmaßlich zwei der Tatverdächtigen von einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage auf der B67 bei Dülmen aufgezeichnet. Der Fahrer ist maskiert, der Beifahrer teilmaskiert. Im Kofferraum des Pkw ist höchstwahrscheinlich der Tresor erkennbar. Die am Pkw angebrachten Kennzeichen EL-MT 785 waren unmittelbar vor der Tat in Borken entwendet worden.

Zeugen gesucht

Der Tresor wurde einige Stunden nach der Tat in Haltern-Lavesum, in unmittelbarer Nähe der Autobahn 43, aufgebrochen und in Brand gesetzt aufgefunden. Bei dem Auto handelt es sich um einen Hyundai Santa Fe, Baureihe CM. Aufgrund der Fahrzeugfront/Kühlergrill kommen Fahrzeuge der Baujahre 2006 bis 2009 in Frage.

Es gibt Erkenntnisse, dass die Tatverdächtigen möglicherweise Bezüge in den Raum Wuppertal haben. Dazu würde auch der Fundort des Tresors an der A 43 passen.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalinspektion 1 zu melden (02861) 9000.