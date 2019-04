Bei den Immobilienpreisen im Münsterland wird die Kluft zwischen Münster und den umliegenden Kreisen immer größer. Während der Haus- und Wohnungskauf sich in der Metropole seit 2005 um 81 Prozent verteuerte, lagen die Zuwächse in den Kreisen Steinfurt, Borken, Coesfeld und Warendorf lediglich bei 38 bis 24 Prozent. Damit lägen diese Zuwächse etwa im NRW-Durchschnitt von 31 Prozent, berichtete die Sparda-Bank West am Freitag in Münster aus einer Studie der Genossenschaftsbank.

Folge der großen Preisdifferenz: In Münster müssen Käufer im Schnitt fast neun Jahreseinkommen für eine Immobilie ausgeben. Damit werden sogar Metropolen wie Köln und Düsseldorf übertroffen. In den Münsterland-Kreisen ist die Belastung mit unter vier Jahressalärs nicht einmal halb so hoch.

264.000 Euro für 74 Quadratmeter

Anders ausgedrückt: Für den bundesweit durchschnittlichen Kaufpreis für Wohneigentum von 264.000 Euro kann man in Münster laut Sparda-Bank nur 74 Quadratmeter erwerben, in den münsterländischen Landkreisen gibt es dafür 140 bis 150 Quadratmeter.

„Deshalb brauchen wir in Münster mehr kleine Wohnungen – im Umland sind auch große Häuser meist noch bezahlbar“, weiß Sparda-Bank-Sprecherin Ute Cewe. Der große Preisunterschied führe zu enormen Pendlerströmen, die immer schwerer in den Griff zu bekommen seien.

Im Münsterland wird viel gebaut

Markus Lesting, Leiter des Immobilien-Finanzcenters der Sparda-Bank in Münster, weiß aber, dass trotz der Preisexplosion immer noch 60 Prozent der Kunden einen Immobilienkauf erwägen. Gebaut wird im Münsterland nach wie vor kräftig: Etwa zehn Baugenehmigungen kommen in den meisten Kreisen auf Tausend Bestandswohnungen. Im Kreis Coesfeld sind es sogar 13.

Auch bei den Mieten ist die Spanne im Münsterland extrem groß. Während der durchschnittliche Quadratmeterpreis in den ländlichen Kreisen leicht unter den NRW-Wert von 6,92 Euro liegt, sind es in Münster 9,17 Euro.