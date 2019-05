Wetter-Aussichten: Es wird ungemütlich und wechselhaft

Während am Freitag noch elf Grad tagsüber herrschen, wird es in der Nacht zu Samstag recht frisch mit drei Grad Celsius. Der Samstag bringt Schauer, "das können auch Graupelschauer sein", so Zender .

In der Nacht zu Sonntag müssen die Münsterländer stellenweise mit Bodenfrost rechnen. Gibt es zunächst am Sonntag noch hier und da Sonne, zieht es sich im Laufe des Vormittags zu. Die Temperaturen liegen zwischen elf und zwölf Grad.

Am Montag setzt sich das wechselhafte Wetter fort. Bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken herrschen Temperaturen um zwölf Grad. Wärmer wird es am Dienstag. "Da macht sich das Tief vor den Britischen Inseln bemerkbar und sorgt für mildere Luftmassen aus Südwest." Tagsüber bleibt es meist trocken. In der Nacht regnet es dann ordentlich.

Am Mittwoch kommt es bei 15 bis 17 Grad Celsius zu Gewitter. Mit Schauern und Gewitter geht es am Donnerstag weiter. "Erst gegen Abend wird es trockener", sagt Stefan Zender.

Zum Wochenende (10. bis 12. Mai) wird es dem Wetterkontor zufolge wieder kühler, weil nach dem Tiefdruckgebiet die Luft aus Nordwest komme.