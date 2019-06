Offenbar Wolf im Kreis Steinfurt gesichtet

Der angebliche Wolf soll in Recke am Bukweg zwischen den Ortsteilen Steinbeck und Obersteinbeck gesichtet worden sein. Offiziell bestätigt ist diese Raubtiersichtung nicht, doch von Seiten der Polizei ging eine Warnung heraus: Reckes Bezirksbeamter Reinhard Hecht appellierte an alle Tierhalter, die Tiere nachts im Stall zu lassen.

Am Samstagmorgen zwischen 5 und 6 Uhr wurde der Vierbeiner auf einem Acker gesehen. Fotos und Videos, die das Tier zeigen, machten am Wochenende die Runde. Klaus Denne von der Kreispolizeibehörde Steinfurt konnte am Sonntag auf Anfrage nicht bestätigen, dass es sich tatsächlich um einen Wolf handelt. „Aber nachdem es in Westerkappeln einen bestätigten Fall [WN+] gibt, müssen wir natürlich damit rechnen, dass dieses Tier überall in der Gegend auftaucht“, so der Polizeivertreter. Endgültige Sicherheit könne nur ein Sachverständiger schaffen.

Auch Reckes Bezirksbeamter Reinhard Hecht versieht die Sichtung noch mit einem „kleinen Fragezeichen“, geht aber eher davon aus, dass es wirklich ein Wolf war: „Ich habe das Video gesehen. Optisch ist das für mich ein Wolf, und ich bin selbst Jäger und war 20 Jahre lang Diensthundeführer.“ Er rät allen Schafbesitzern und Pferdehaltern, ihre Tiere nachts nicht draußen zu lassen, denn der Wolf sei überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv.