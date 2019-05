Rheine -

Von Kristina Sehr

Erkrankt ein Mensch an Demenz, zerfallen seine Erinnerungen zu Trümmern. Eine Reittherapeutin in Rheine-Mesum will diesen Menschen helfen – nicht dabei, sich zu erinnern, sondern dabei, ein Stück Lebensqualität zurückzugewinnen. Gemeinsam mit Therapiepferd Jenny ermöglicht sie den Betroffenen einen Nachmittag lang Normalität.