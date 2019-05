Große Beteiligung an 72-Stunden-Aktion im Münsterland

Vom 23. bis zum 26. Mai haben sich junge Menschen im Rahmen der 72-Stunden-Aktion engagiert, die unter dem Motto "Uns schickt der Himmel" stand. Bundesweit wurden insgesamt 3400 unterschiedliche Projekte angestoßen.

Thomas Andonie, Bundesvorsitzender des BDKJ sagte: „In Projekten wie diesen sehen wir, wie junge Menschen, egal welcher Herkunft und ob mit oder ohne Behinderung, gerne anpacken und gemeinsam Großes erreichen können und das Miteinander alle weiterbringt.“

Bischof Genn lobt Engagement

Auch im Münsterland haben sich Tausende beteiligt. Dabei kümmerten sich Jugendliche in Burgsteinfurt beispielsweise um vom Aussterben bedrohten Bienen, Hummeln und Schmetterlinge. Metelens Malteser-Jugend verwandelte am Wochenende ein Gartengrundstück, das der Gemeinde gehört, in ein Paradies für Insekten. In einem Seniorenheim in Epe wurde ein kleiner Springbrunnen installiert. Und in Lüdinghausen buddelten, werkelten und pinselten Hunderte Kinder und Jugendliche für den guten Zweck.

72-Stunden-Aktion 2019 im Münsterland 1/12 Voll in Aktion waren die Jugendlichen der DPSG (Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg Burgsteinfurt) am Wochenende während der 72-Stunden-Aktion. Die Jugendlichen kümmerten sich um die vom Aussterben bedrohten Himmelsbewohner wie Bienen, Hummeln und Schmetterlinge. Dazu legten sie 72 Bieneninseln im privaten und öffentlichen Raum an. Sie säten in Privatgärten und an öffentlichen Stellen insektenfreundliche Blumen, stellten Insektenhotels und -tränken auf und pflanzten Stauden oder Obstbäume an. Das Foto zeigt einige Jugendliche zusammen mit den Leitern Björn Husmann (l.) und Daniela Overkamp (2.v.l.). Foto: Rebecca Lek

Die Pfadfinder-Schwestern Neele (l.) und Lotta Bechatzek lasieren die neu entstandene Sitzgelegenheit am St.-Marien-Kindergarten in Lüdinghausen. Foto: Niklas Tüns

Mitglieder vom Stamm Gronau der Pfadfinderinnen St. Georg (PSG) verschönern die Außenanlagen rund um das innen sanierte und neugestaltete Pfarrzentrum St. Antonius. So werden u.a. Kräuterspirale und Blumenbeet angelegt. Foto: Klaus Wiedau

Die KLJB Epe nahm sich den Garten des St.-Agatha-Domizils, des Seniorenheims, vor. Der Teich wurde entschlammt, die Folie geflickt und ein kleiner Springbrunnen installiert. Sträucher und Busche gerodet, die den Blick auf den Teich verstellten, die Pflasterung neu verlegt. Insgesamt waren 40 junge Menschen im Einsatz. Foto: Martin Borck

Die Messdiener in Warendorf lackierten im Malteser Marienheim Gartenmöbel und legten neue Hochbeete an. Im Kinderharten St. Lautentius bauten sie ein Tipi aus Holz, einen Buntstiftzaun und eine Küche aus Paletten. „Es handelt sich um eine Sozialaktion. Deshalb haben wir uns bewusst für Projekte entschieden, bei denen sich Menschen über die Dinge freuen die wir machen, die sie selber so nicht verwirklichen könnten“, erklärte Messdienerleiterin Imke Scholle. Gemeinsam mit Matthias Rump, Tabea Nüßing und Tobias Marx hatte sie die Projekte vorangetrieben. Foto: Diverse

Wanderpilze und Sitzgruppen knöpften sich im Rahmen ihres Aktionsbeitrages die Landjugendlichen aus Metelen vor. Sie verpassten den Ruhepunkten einen frischen Anstrich und kümmerten sich überdies um kleinere Reparaturen. Foto: Dieter Huge sive Huwe

Auch in Sassenberg schritten Aktive der Landjugend sowie der Messdienerleiterrunde zur Tat. Sie kümmerten sich am Freitag und Samstag auf dem Gelände des Johanneskindergartens um den Erlebnispfad. Dieser war selbst das gelungene Resultat der letzten 72-Stunden-Aktion aus dem Jahr 2013. Nun galt es, das ein wenig in die Jahre gekommene Areal im Außenbereich des Kindergartens wieder in Form zu bringen. Für einige der Aktiven war es quasi die Fortsetzung ihres ehrenamtlichen Engagements – schließlich hatten sie schon bei den Arbeiten vor sechs Jahren ein wichtigen Beitrag geleistet. Foto: Christopher Irmler

Metelens Malteser-Jugend verwandelte am Wochenende ein Gartengrundstück, das der Gemeinde gehört, in ein Paradies für Insekten. Nicht nur, dass Blumen und Stauden gepflanzt wurden, auch ein selbst gebautes Insektenhotel wurde auf der Parzelle an der Vechte aufgestellt. Foto: Martin Fahlbusch

Auch die Rinkeroder Messdiener haben sich an der 72-Stunden-Aktion beteiligt und während dieser Zeit Nistkästen und Insektenhotels gebaut. Den Samstagabend ließen sie gemütlich am Lagerfeuer vor dem Pfarrzentrum ausklingen. Foto: Alina Olbrich

Münsters Bischof Dr. Felix Genn besuchte am Samstagmorgen die Jugendlichen der Grevener Pfarrei St. Martinus bei ihrer 72-Stunden-Aktion an der Ems. Foto: Bischöfliche Pressestelle / Gudrun Niewöhner

Die Messdienergemeinschaft St. Clemens verschönerte in Telgte die Sakristei der Kirchengemeinde. Foto: Lea Kofoth

Die KLJB und KjG Telgte machten gemeinsame Sache und brachten den Spielplatz eines Kindergartens auf Vordermann. Foto: Lea Kofoth

Münsters Bischof Dr. Felix Genn staunte am Samstagmorgen nicht schlecht, als er am fast fertigen Chill-Platz in Greven vorbeischaute. Im Rahmen der 72-Stunden-Aktion hatten Jugendliche und junge Erwachsene aus der Pfarrei St. Martinus angepackt und nahe der Ems eine neue Rückzugsmöglichkeit für sich und andere Jugendliche geschaffen.

Bischof Genn lobte das Engagement der Jugendlichen in Greven, aber auch in den vielen anderen Pfarreien des Bistums: „Ich halte das für eine starke Aktion, weil so deutlich wird, dass Jugendliche nicht, wie man manchmal vermuten könnte, nur auf dem Ego-Trip sind, sondern sie sich für gute Sachen begeistern lassen, die der Allgemeinheit dienen.“ Die Aktion zeige außerdem, dass die Kirche nicht nur im Bereich der Frömmigkeit unterwegs sei, sondern auch im Handeln für andere.