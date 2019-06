Junger Motorradfahrer gerät in den Gegenverkehr

Burgsteinfurt -

Auf der Landstraße 578, dem Mesumer Damm in Hollich, hat sich am Freitagabend gegen 19.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 19-jähriger Motorradfahrer hatte offenbar in einer Kurve infolge eines Fahrfehlers einen entgegenkommenden Kleinwagen gestreift.