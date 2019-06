Münster -

Von Stefan Werding

Irgendwie hatte Dr. Bärbel Ulitzka-Debus immer das Gefühl, sich darum kümmern zu müssen, dass es ihrem Vater gut geht. Sie hatte ja auch gute Gründe: Seine Mutter starb, als er zwei war. Mit drei war er in den Augen seines Vaters groß genug, um ohne Kuscheltier auszukommen. Darum packte er es auf eine Gaube, wo er sah, wie es verwitterte. Als 15-Jähriger ist er alleine aus Breslau in den Westen geflüchtet, hat Tote am Straßenrand liegen sehen und ist Frauen entgegengekommen, die nach ihren Vergewaltigungen sagten: „Ich habe es schon hinter mir.“ „Mein Vater hat das ganz schlicht erzählt“, sagt die Ärztin. Typisch.