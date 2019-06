Coesfeld -

Schrecksekunden vor einem Ärztehaus an der Neustraße in Lüdinghausen: Ein 84-jähriger Nordkirchener hat am Dienstagmittag beim Versuch, in eine Behindertenparkbucht einzuparken, die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto schoss über einen Gehweg und rammte eine Hauswand.