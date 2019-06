Die Betreiberin „BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung“ will dort bis 2057 schwach- und mittelradioaktiven Atommüll lagern. Die erste Genehmigung für diese Abfälle läuft 2020 aus.

Das Zwischenlager in Ahaus ist in zwei Teile getrennt. Im westlichen stehen 215 Stahlblechcontainer mit schwach- und mittelradioaktiven Atommüll. Das sind zum Beispiel aus- oder abgebaute Teile von stillgelegten Atomkraftwerken, Filter oder Metallschrott. Sie liegen nicht in besonderen Castorbehältern, weil sie keine oder so gut wie keine Wärme entwickeln.

Abfälle sollen nach Salzgitter

Eigentlich sollen solche Abfälle im Schacht Konrad bei Salzgitter gelagert werden. Der wird allerdings nach Angaben des TÜV nicht vor 2027 eröffnet. In den anschließenden 30 Jahren bis 2057 soll der schwach- und radioaktive Atommüll aus allen Zwischenlagern in Deutschland nach Salzgitter gebracht werden. So ist zu erklären, warum die BGZ ihren Antrag für eine Dauer bis 2057 gestellt hat.

Im zweiten Teil lagern hochradioaktive Abfälle (Lagerhalle II). Sie sind bei dem Erörterungstermin in Legden aber kein Thema. Die Lagerung von Atommüll in Halle II ist bis 2036 genehmigt.