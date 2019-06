Dreieinhalb Jahre sollte der junge Borkener, der 2017 eine Explosion in einem Velener Wohnhaus herbeigeführt hatte, ins Gefängnis. Er ist allerdings noch auf freiem Fuß. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung sind gegen das Urteil der Jugendkammer des Landgerichts Münster beim Amtsgericht Bocholt vorgegangen. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil wegen besonders schwerer Brandstiftung bereits im Januar dieses Jahres unter die Lupe genommen und es aufgehoben. Der Prozess wird nochmals aufgerollt.

Der damals 18-Jährige wollte mit dem Feuer in dem Mehrfamilienhaus in Velen einen Umzug mit seiner Mutter von Borken nach Velen verhindern. Er hatte Angst, aus seinem vertrauten Umfeld gerissen zu werden.

Frage nach der Zurechnungsfähigkeit

Er verteilte am 21. August 2017 Benzin in der Wohnung im zweiten Obergeschoss des Gebäudes und zündete es an. Getötet wurde niemand. Eine Bewohnerin des Hauses ist mittlerweile allerdings gestorben. Einen Zusammenhang mit dem Feuer schloss die Kammer im Prozess jedoch aus.

Eine Frage, der die Jugendkammer im Prozess nachging, war die nach der Zurechnungsfähigkeit des jungen Mannes, der unter einer Depression litt und in Behandlung war.

Fünf Verhandlungstermine angesetzt

Der Bundesgerichtshof sah Widersprüche im Urteil der Jugendkammer. Das Landgericht habe einerseits festgestellt, dass der Angeklagte wusste, dass der durch die Brandlegung zu erwartenden Rauch für andere Hausbewohner Lebensgefahr bedeuten könnte. Andererseits habe die Kammer sich aber nicht davon überzeugen können, dass der Angeklagte auch erkannte, dass andere Personen tatsächlich körperlich zu Schaden oder gar zu Tode kommen könnten.

Nach Anträgen auf Revision der Staatsanwaltschaft und des Angeklagten hob der Bundesgerichtshof das Urteil der Jugendkammer vom 8. März 2018 auf. Die Sache werde zu einer neuen Verhandlung an eine andere Jugendkammer des Landgerichts zurückverwiesen, schreib der Bundesgerichtshof in seinem Urteil. Der Prozess beginnt am 5. November beim Landgericht Münster von Neuem. Fünf Verhandlungstermine sind bereits angesetzt.