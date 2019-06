Damit soll die Ni­tratbelastung des Grundwassers sinken, die auch in Teilen des Münsterlandes deutlich über den zulässigen Grenzwerten liegt. Die Landwirtschaft gilt als einer der maßgeblichen Verursacher der Nitratbelastung.

„Insgesamt wird die Düngung in Deutschland damit nachhaltiger und der Gewässerschutz deutlich verbessert, ohne dass landwirtschaftliche Betriebe über das erforderliche Maß hinaus eingeschränkt werden“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Ministerinnen Julia Klöckner ­(Agrar) und Svenja Schulze (Umwelt). Neben der 20-prozentigen Reduzierung der Düngung in den roten Gebieten im Betriebsdurchschnitt wird die Sperrzeit, in denen Düngung grundsätzlich verboten ist, verlängert. Für extensiv wirtschaftende Betriebe und Öko-Landwirte gelten Ausnahmen.

Ob die EU-Kommission , die Deutschland schon mehrfach wegen mangelndem Gewässerschutz verklagt hat, diesen neuen Vorschlag aus Berlin annimmt, ist offen.