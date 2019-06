Kräftige Gewitter und Unwetter im Münsterland erwartet

Am Mittwochmorgen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Vorabinformation für Deutschlands Nordwesten herausgegeben, auch das komplette Münsterland zählt dazu. Demnach kann es in der Zeit von 14 Uhr bis in die Nacht zu Donnerstag kräftige Gewitter geben.

Örtlich könne es auch zu Unwettern mit heftigem Starkregen, orkanartigen Böen von über 110 Kilometer pro Stunde und Hagel kommen, teilte der DWD mit. Dabei bleibe es zunächst schwülwarm mit Höchsttemperaturen von 28 bis 32 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag lassen die Gewitter laut DWD in Nordrhein-Westfalen nur langsam nach. Und auch am Tag bleibe es wolkig bis stark bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Die Temperaturen erreichen am Donnerstag nur noch Höchstwerte von 20 bis 24 Grad. Und auch am Freitag bleibt es etwas kühler bei 21 bis 23 Grad. Dann werde es wieder sonniger, so der DWD.