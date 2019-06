"Die Obduktion erbrachte keinen eindeutigen Hinweis auf ein Fremdverschulden", erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Donnerstag in Münster. Das verdächtige Hämatom am Körper des Leichnams könnte auch durch einen Sturz oder bei den Rettungsmaßnahmen entstanden sein.

Fest stehe aber, dass die Frau ertrunken ist. Sie war am Mittwoch auf dem Gelände ihrer Gärtnerei am Kaisersweg in einem Brunnenschacht gefunden worden. Zwei Meter tief habe das Wasser darin gestanden. Das geht aus der gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster, der Kreispolizeibehörde Steinfurt und des Polizeipräsidiums Münster hervor.

"Die Mordkommission ermittelt weiterhin in jede Richtung", heißt es darin weiter.

Die ersten Ermittlungen hatten einen Anfangsverdacht gegen den 54-jährigen Sohn der Neuenkirchnerin ergeben. Er war vorläufig festgenommen worden, äußerte sich aber laut Staatsanwaltschaft bislang nicht zu den Vorwürfen.