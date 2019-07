Messerstecher-Prozess am Landgericht

Münster/Rheine -

Von Monika Koch, Sebastian Kröger

Am 29. Dezember des vergangenen Jahres hat ein 31-jähriger Mann in einer Pizzeria in Rheine mit einem Messer auf zwei Menschen eingestochen. Das Landgericht Münster hat ihn jetzt wegen versuchten Mordes verurteilt.