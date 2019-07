E-Sport auf dem Vormarsch Der Siegeszug hat gerade erst begonnen

Kicken an der Konsole, Slam Dunk vom Sessel aus: Immer mehr Menschen verbringen ihre Freizeit mit E-Sport. Gleichzeitig stellt sich die Szene professionell auf: es winken Preisgelder in Millionenhöhe. So wird der Videospiel-Wettkampf zum lukrativen Geschäftsmodell. Das gilt auch im Münsterland: Auch hier ist das Phänomen E-Sport auf dem Vormarsch, werden Ligen gegründet und Karrieren gestartet. Doch noch gilt es, Stolpersteine zu bewältigen. Von Kristina Sehr