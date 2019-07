Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 83-jähriger Münsteraner mit seinem Auto die Straße West I aus südlicher Richtung (Sendenhorst) kommend und bog an der Einmündung mit der Landstraße 520 nach links in Richtung Wolbeck ein. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit dem auf der L 520 von Wolbeck in Richtung Sendenhorst fahrenden 29-jährigen Kradfahrer aus Everswinkel.

Rettungskräfte brachten den Münsteraner mit einem Rettungswagen zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der lebensgefährlich verletzte Everswinkeler wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Landstraße war im Bereich der Unfallstelle für mehr als zwei Stunden gesperrt.